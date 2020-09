Roma umbertina | contro la vulgata immobilista

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 20 settembre 2020) E’ curioso constatare come, ancora oggi, in un’epoca in cui si è ormai giunti a rivalutare anche le più pompieristiche manifestazioni del gusto, possano esistere segmenti della cultura figurativa ancora scarsamente esplorati perché tacciati di un generico e non motivato «accademismo». Il secondo Ottocentono, in questo senso, appare un territorio misconosciuto dove – nonostante alcune pionieristiche eccezioni – si sono andati a depositare studi parziali, metodologicamente scorretti e poco approfonditi sul piano della ricerca documentaria. La scarsa conoscenza non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.