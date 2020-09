Referendum (Di domenica 20 settembre 2020) Election day, cittadini al voto anche per il : cosa succede se vince il sì? I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7 alle 23, mentre domani per mezza giornata dalle 7 alle 15 Election day: così è stata ribattezzata la giornata di oggi e di domani quando, in Campania i cittadini sono chiamati al voto per eleggere la nuova giunta regionale e in 21 comuni del salernitano il rinnovo dell’amministrazione comunale. Inoltre, si voterà per il costituzionale per il taglio dei parlamentari, indetto approvare o respingere la legge di revisione costituzionale intitolata “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Gli elettori saranno chiamati a rispondere al seguente questito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 settembre 2020) Election day, cittadini al voto anche per il : cosa succede se vince il sì? I seggi saranno aperti oggi dalle ore 7 alle 23, mentre domani per mezza giornata dalle 7 alle 15 Election day: così è stata ribattezzata la giornata di oggi e di domani quando, in Campania i cittadini sono chiamati al voto per eleggere la nuova giunta regionale e in 21 comuni del salernitano il rinnovo dell’amministrazione comunale. Inoltre, si voterà per il costituzionale per il taglio dei parlamentari, indetto approvare o respingere la legge di revisione costituzionale intitolata “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Gli elettori saranno chiamati a rispondere al seguente questito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della ...

