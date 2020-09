Paolo Brosio è in ospedale: “momento non facile, mi serve l’aiuto di Dio” (Di sabato 19 settembre 2020) Il giornalista non è potuto entrare nella Casa per un problema di salute. Adesso è ricoverato per accertamenti Non è un momento facile per il giornalista Paolo Brosio che ha dovuto rinunciare ieri sera al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti il giornalista si trova in ospedale a Roma per fare degli accertamenti sulla sua salute. Ad annunciare in diretta che Brosio non sarebbe entrato nella Casa, è stato il conduttore Alfonso Signorini che ai “vipponi” ha detto: “Il nostro Paolo non è qui con noi questa sera come previsto perché, l’ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute”. E poi senza specificarne il motivo, ha aggiunto che “sta facendo degli accertamenti, noi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 settembre 2020) Il giornalista non è potuto entrare nella Casa per un problema di salute. Adesso è ricoverato per accertamenti Non è un momentoper il giornalistache ha dovuto rinunciare ieri sera al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti il giornalista si trova ina Roma per fare degli accertamenti sulla sua salute. Ad annunciare in diretta chenon sarebbe entrato nella Casa, è stato il conduttore Alfonso Signorini che ai “vipponi” ha detto: “Il nostronon è qui con noi questa sera come previsto perché, l’ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute”. E poi senza specificarne il motivo, ha aggiunto che “sta facendo degli accertamenti, noi ...

