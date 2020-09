Nostalgici del duce | indossatori di croci celtiche | carcerati e odiatori online | i candidati “presentabili” che troverete sulle liste

(Di sabato 19 settembre 2020) Ci siamo: è la vigilia delle elezioni regionali e del voto per i comuni sciolti per mafia. Si vota fino alle 15 di lunedì 21 settembre: poi lo scrutinio, prima del referendum, quindi delle regionali e delle comunali. Nei giorni scorsi il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra aveva presentato gli ormai immancabili – a ogni elezione – “impresentabili“. Nove in Campania, tre in Puglia e uno in Valle d’Aosta. Oltre a chi risulta tecnicamente impresentabile, però, come sempre accade, lesono popolate da personaggi e storie di variegato colore. Eccone alcuni: Campania La Campania ha lepiù inquinate d’Italia con 13“impresentabili”, e il “primato” se lo contendono centrosinistra e centrodestra: cinque sono ...

NemNemecsek : RT @DavidPuente: 3/ Nostalgici di quel periodo, razziale e antisemita, circolano ancora tra di noi e uno di questi è il gestore del sito Vo… - ketelodicoafa : RT @DavidPuente: 3/ Nostalgici di quel periodo, razziale e antisemita, circolano ancora tra di noi e uno di questi è il gestore del sito Vo… - mil04445655 : @bravimabasta I sostenitori del NO: dei nostalgici democristiani. Se è vero che si debba seguire le indicazioni dei… - selishardliquor : RT @amaricord: @nella88cif Niente non ce la fanno. I nostalgici del duce sono gli stessi che parlano di dittatura sanitaria e ho detto tutto - FrankMariani64 : RT @DavidPuente: 3/ Nostalgici di quel periodo, razziale e antisemita, circolano ancora tra di noi e uno di questi è il gestore del sito Vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nostalgici del

Open

Enrico Nicolini con un post sui social ha espresso la sua amarezza nell’essere per la prima volta senza incarico. Ecco le sue parole Sulla sua pagina social ufficiale Enrico Nicolini, storico giocator ...Non potevano passare inosservate le parole di Fausto Leali per cui da ore si parlava di lui. Il cantante, entrato in casa solo pochi giorni fa, è finito nel polverone mediatico per una frase su Mussol ...Il mondo sta marciando verso il futuro con la testa rivolta al passato. Un numero crescente di paesi, a cominciare da quelli occidentali, si ritrovano intrappolati in un passato che non esiste più e c ...