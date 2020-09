Nocera Superiore, positiva al Covid-19 infermiera in servizio a Napoli (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – Il Dipartimento Asl ha comunicato questa mattina un caso di positività al tampone Covid-19 per una cittadina residente a Nocera Superiore. Si tratta di un’operatrice socio sanitaria in servizio presso una struttura ospedaliera della provincia di Napoli già in isolamento preventivo ed attualmente monitorata. Al fine di contenere la diffusione ed il contagio, il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha rinnovato l’invito a non abbassare la guardia adottando comportamenti responsabili, rispettando le disposizioni relative al distanziamento sociale ed all’uso della mascherina, sia all’aperto che in luoghi chiusi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il Dipartimento Asl ha comunicato questa mattina un caso di positività al tampone-19 per una cittadina residente a. Si tratta di un’operatrice socio sanitaria inpresso una struttura ospedaliera della provincia digià in isolamento preventivo ed attualmente monitorata. Al fine di contenere la diffusione ed il contagio, il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha rinnovato l’invito a non abbassare la guardia adottando comportamenti responsabili, rispettando le disposizioni relative al distanziamento sociale ed all’uso della mascherina, sia all’aperto che in luoghi chiusi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

