Lazio | Patric carica | Bello tornare all' Olimpico Pronti per il campionato

(Di sabato 19 settembre 2020) ROMA - Finisce l'estate di preparazione della: all'0-0 in amichevole contro il Benevento . Niente gol, ma altri minuti nella gambe in attesa dell'esordio incon il Cagliari ...

“È stato un test importante, utile per mettere minuti nelle gambe. Il risultato conterà dalla prossima settimana e noi saremo pronti. Lo scorso anno, soprattutto prima del lockdown, avevamo disputato ...Reti bianche all’Olimpico: l’amichevole tra Lazio e Benevento non va oltre lo 0-0. A Lazio Style Radio, le parole di Patric: «Tornare a giocare nel nostro stadio è stato bello, peccato perché ci manca ...Nell'ultima amichevole precampionato la Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Benevento. Le occasioni migliori sono degli ospiti. Simone Inzaghi schiera la sua Lazio col classico 3-5-2, Correa e Immobil ...