Ken umano diventa una donna | “Non c’è più cartilagine”

(Di sabato 19 settembre 2020) Jessica Alves, ex Ken, si è sottoposto all’ennesima operazione perre una. Ma non senza conseguenze: il naso non ha più cartilagine. Noto come Ken, Rodrigo Alves è stato un personaggio televisivo britannico, arrivato nella tv italiana partecipando al Grande Fratello e come ospite al salotto di Barbara D’Urso. Rodrigo è stato … L'articolo Kenuna: “Non c’è più cartilagine” proviene da YesLife.it.

Jessica Alves, un tempo Rodrigo, non perde l'abitudine di sottoporsi a operazioni di chirurgia estetica. Parliamo dell'ex Ken Umano, personalità televisiva britannica transitata anche in Italia a Dome ...Così Jessica Alves, conosciuta fino ad un anno fa come Rodrigo il Ken umano, ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgo. Si è trattato della dodicesima rinoplastica. E’ andata fino in ...Jessica Alves, conosciuta fino a qualche tempo fa come Rodrigo Alves, si è sottoposta al 12esimo intervento di rinoplastica perché non riusciva più a respirare.