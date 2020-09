Incendio nella notte | due auto in fiamme | indagini in corso

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoBaiano (Av) – Subito dopo le ore 04'00 dellaappena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Baiano, in via Armando Diaz, per unche ha visto coinvolte duevetture. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ha inviato sul posto due squadre, le quali hanno spento leche hanno avvolto i due veicoli e evitato che le stesse si propagassero alle vicine abitazioni. Danni si sono avuti alla facciata e a due esercizi commerciali.