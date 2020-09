I pediatri: “Il certificato di rientro a scuola, senza la prova del tampone, è inutile e dannoso” (Di sabato 19 settembre 2020) L’edizione online di Repubblica riporta le parole del presidente della Federazione italiana medici pediatri, Paolo Biasci. Il tema è la questione, spinosissima, dei certificati medici che l’Associazione Nazionale Presidi ha chiesto di rendere obbligatori dopo un’assenza superiore a 5 giorni (in alcuni casi anche a 3 soltanto) per essere riammessi a frequentare la scuola. Biasci dichiara che, in assenza della prova di un tampone, il certificato medico è “inutile e dannoso”. “Si tratta di un adempimento burocratico già cancellato in molte Regioni che potrebbe tornare a complicare il lavoro dei medici e la vita delle famiglie. Vogliamo limitare gli accessi per evitare i contagi e poi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) L’edizione online di Repubblica riporta le parole del presidente della Federazione italiana medici, Paolo Biasci. Il tema è la questione, spinosissima, dei certificati medici che l’Associazione Nazionale Presidi ha chiesto di rendere obbligatori dopo un’assuperiore a 5 giorni (in alcuni casi anche a 3 soltanto) per essere riammessi a frequentare la. Biasci dichiara che, in asdelladi un, ilmedico è “e dannoso”. “Si tratta di un adempimento burocratico già cancellato in molte Regioni che potrebbe tornare a complicare il lavoro dei medici e la vita delle famiglie. Vogliamo limitare gli accessi per evitare i contagi e poi ...

