Godin-Cagliari, Vidal-Inter: la staffetta è pronta (Di sabato 19 settembre 2020) Diego Godin al Cagliari. Arturo Vidal all’Inter. Vi avevamo anticipato che per il difensore uruguaiano alla corte di Giulini ci sarebbe stato soltanto di attendere, con pazienza, l’epilogo della trattativa. Sarebbe stato inutile fare altri nomi, per esempio Fazio, visto che la priorità del Cagliari era quella di chiudere l’operazione con il prestigioso specialista uruguaiano. La giornata di domani servirà a mettere a posto gli ultimi dettagli, poi Godin sarà libero di andare in Sardegna per effettuare le visite. Grandissimo colpo. Esattamente come vi avevamo anticipato che Arturo Vidal la giornata di lunedì sarebbe stata quella giusta per le visite, tutto legato all’accordo tra Godin e il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Diegoal. Arturoall’. Vi avevamo anticipato che per il difensore uruguaiano alla corte di Giulini ci sarebbe stato soltanto di attendere, con pazienza, l’epilogo della trattativa. Sarebbe stato inutile fare altri nomi, per esempio Fazio, visto che la priorità delera quella di chiudere l’operazione con il prestigioso specialista uruguaiano. La giornata di domani servirà a mettere a posto gli ultimi dettagli, poisarà libero di andare in Sardegna per effettuare le visite. Grandissimo colpo. Esattamente come vi avevamo anticipato che Arturola giornata di lunedì sarebbe stata quella giusta per le visite, tutto legato all’accordo trae il ...

