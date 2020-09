Chi è Daniele Scardina | il pugile milanese ex di Diletta Leotta

Leggi su newsmondo

(Di sabato 19 settembre 2020) Chi è, uno dei protagonisti di ‘Ballando con le Stelle’. ROMA – Daa Ballando con le Stelle. Dopo la fine della relazione con la conduttrice siciliana,sarà in pista nel programma televisivo di Milly Carlucci. Una prima esperienza televisiva per King Toretto che negli ultimi mesi è stato sui giornali di gossip per la sua storia con l’ex donna della Serie B italiana. Chi è, la carriera delitaliano Nato a Rozzano (Milano) il 2 aprile 1992 (Ariete),Marcosin da giovane ha deciso di dedicarsi alla boxe per seguire le orme del suo mito Mike Tyson. I ...