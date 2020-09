Atp 500 Amburgo 2020: programma, date, orari e copertura tv con Fognini (Di sabato 19 settembre 2020) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp 500 di Amburgo 2020, evento in programma dal 21 al 27 settembre. Daniil Medvedev figura come prima testa di serie del torneo, con Stefanos Tsitsipas e Gael Monfils a seguire. Tra gli azzurri, da evidenziare le presenze di Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, quest’ultimo subentrato dal gruppo degli alternates. L’Atp di Amburgo verrà trasmesso in tv da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente e, in alternativa, aggiornamenti e approfondimenti su Sportface.it. Di seguito la programmazione completa dell’evento. programmaZIONE ATP 500 ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Il, le, glie latv dell’Atp 500 di, evento indal 21 al 27 settembre. Daniil Medvedev figura come prima testa di serie del torneo, con Stefanos Tsitsipas e Gael Monfils a seguire. Tra gli azzurri, da evidenziare le presenze di Fabioe Lorenzo Sonego, quest’ultimo subentrato dal gruppo degli alternates. L’Atp diverrà trasmesso in tv da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente e, in alternativa, aggiornamenti e approfondimenti su Sportface.it. Di seguito lazione completa dell’evento.ZIONE ATP 500 ...

sportface2016 : #Tennis, dove e quando seguire l'#ATP di #Amburgo 2020. #Fognini e #Sonego in main draw - livetennisit : ATP 500 Amburgo: Nessuna presenza italiana nelle qualificazioni - IvanMazzella : @mike_fusco @lisadavoli Bonaccini ha avuto il coraggio di andare contro un’incoerenza per la quale l’attuale govern… - gianluspin : @mikelelomb Montecarlo?? Secondo me non c’è paragone tant’è vero che è stato ideato come un atp 500, passato a 1000… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp 500 DIRETTA ATP 500 AMBURGO 2020: date, orari e copertura tv con FOGNINI Sportface.it ATP e WTA non rischiano: cancellata la Kremlin Cup 2020

Con una comunicazione congiunta ATP e WTA hanno comunicato la cancellazione dell'edizione 2020 della VTB Kremlin Cup in programma a Mosca. La capitale russa è ancora fortemente colpita dal virus, per ...

Monfils sugli US Open: "Sono molto triste per quello che è successo a Djokovic"

Gael Monfils è uno dei numerosi tennisti che ha deciso di non raggiungere New York per il Western & Southern Open e gli US Open. Il francese ha preferito non rischiare e prepararsi direttamente per la ...

Atp scuola: monitoraggi e primi dati. Nuovo bus al Marsano

Nuovo bus per gli studenti dell’istituto agrario Marsano di San Colombano Certenoli. Iniziano gli interventi, previsti da Atp, per rimediare alle criticità emerse nei primi giorni di apertura delle sc ...

Con una comunicazione congiunta ATP e WTA hanno comunicato la cancellazione dell'edizione 2020 della VTB Kremlin Cup in programma a Mosca. La capitale russa è ancora fortemente colpita dal virus, per ...Gael Monfils è uno dei numerosi tennisti che ha deciso di non raggiungere New York per il Western & Southern Open e gli US Open. Il francese ha preferito non rischiare e prepararsi direttamente per la ...Nuovo bus per gli studenti dell’istituto agrario Marsano di San Colombano Certenoli. Iniziano gli interventi, previsti da Atp, per rimediare alle criticità emerse nei primi giorni di apertura delle sc ...