Weekend gourmand in Garfagnana

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il medievale Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano, che scavalca il Serchio su tre poderose arcate asimmetriche, è il varco scenografico, e lievemente sinistro, per la Garfagnana. Terra di boscaglie e misteri tra Apuane e Appennini, ieri dimora di briganti e poeti (da Ludovico Ariosto, che ne fu governatore per conto degli Este, a Giovanni Pascoli, che la scelse come buen retiro), oggi territorio di rustici incanti, da scoprire anche e soprattutto a tavola. E questa è la stagione perfetta.