Torna in scena EVC Winter 2020

(Di venerdì 18 settembre 2020) E’ finalmenteto l’appuntamento con EVC, la serie di campionati organizzati e diretti da ESL Italia, dopo la lunga pausa estiva. In questa edizione verranno messi in palio ben tre titoli. Come da usanza la prima giornata dei tre giorni incomincia con Brawl Stars. Nella prima partita i campioni in carica di Outsiders vincono soffrendo però molto più delle aspettative contro i Totem Esports. La sfida si chiude comunque sul 2-1 per i detentori della corona che si trovano nel girone A. Per quanto riguarda il girone B invece Mkers, i veri rivali degli Outsiders vincono agevolmente. Blue Navy invece vince per 2-0 contro le Manguste Esports. Stesso risultato per gli Outplayed contro ESC WTF e per HMBLE contro Qlash Forge. Lasciamo ora i team e occupiamoci delle sfide individuali di Clash Royale. Bazaar, campione in carica perde al ...