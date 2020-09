Supercoppa A1 2020, Dinamo Sassari-Virtus Bologna 76-88: cronaca e tabellino (Di venerdì 18 settembre 2020) La Segafredo Virtus Bologna batte il Banco di Sardegna Sassari nella seconda semifinale delle Final Four della Supercoppa 2020 di Serie A1. Le V nere si impongono al PalaDozza con il punteggio di 76-88 e raggiungono in finale l’Olimpia Milano, vincente contro la Reyer Venezia nel primo match di giornata. RECAP – Inizio energico al PalaDozza dove vengono segnati subito due canestri per parte. Velocissimo il rodaggio di Bilan che collezione altri cinque punti proseguendo quello che per lui è stato un ottimo avvio di torneo (11-6). La Dinamo prosegue con l’ottimo impatto e riesce a toccare un consistente +8 (20-12). Le V nere accorciano a cronometro fermo con Abass e Adams, salvo essere allontanati dai ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) La Segafredobatte il Banco di Sardegnanella seconda semifinale delle Final Four delladi Serie A1. Le V nere si impongono al PalaDozza con il punteggio di 76-88 e raggiungono in finale l’Olimpia Milano, vincente contro la Reyer Venezia nel primo match di giornata. RECAP – Inizio energico al PalaDozza dove vengono segnati subito due canestri per parte. Velocissimo il rodaggio di Bilan che collezione altri cinque punti proseguendo quello che per lui è stato un ottimo avvio di torneo (11-6). Laprosegue con l’ottimo impatto e riesce a toccare un consistente +8 (20-12). Le V nere accorciano a cronometro fermo con Abass e Adams, salvo essere allontanati dai ...

