Referendum, Liliana Segre vota No: “Il Parlamento è l’espressione più alta della democrazia” (Di venerdì 18 settembre 2020) Referendum sul taglio dei parlamentari, Liliana Segre vota no Al Referendum sul taglio dei parlamentari Liliana Segre vota No. “Mi pare che la questione venga un po’ troppo drammatizzata. Ci sono buone ragioni sia per il Sì sia per il No. Io alla fine mi sono orientata per il No soprattutto in coerenza con il mio atteggiamento generale verso il Parlamento. Sono entrata al Senato in punta di piedi, onorata e sorpresa della scelta del Presidente Mattarella che, come ho sottolineato più volte, ha un profondo valore simbolico e trascende la mia persona. Sono entrata come si entra in un tempio perché il Parlamento è l’espressione più alta ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020)sul taglio dei parlamentari,no Alsul taglio dei parlamentariNo. “Mi pare che la questione venga un po’ troppo drammatizzata. Ci sono buone ragioni sia per il Sì sia per il No. Io alla fine mi sono orientata per il No soprattutto in coerenza con il mio atteggiamento generale verso il. Sono entrata al Senato in punta di piedi, onorata e sorpresascelta del Presidente Mattarella che, come ho sottolineato più volte, ha un profondo valore simbolico e trascende la mia persona. Sono entrata come si entra in un tempio perché ilè l’espressione più...

asi_pet : RT @perchetendenza: 'Liliana Segre': Per aver rivelato che voterà No al referendum per il taglio dei parlamentari - tziufranco : RT @fenice_risorta: Chi la vita l'ha vissuta in tutte le sue #sfaccettature, sa cosa significa la #democrazia e non la riduce a una mera ri… - gira_marco : Per fortuna, per lei, che Liliana Segre ha detto che voterà no al referendum. Sennò qui i tuittaroli avrebbero già… - Abocconetti : RT @fenice_risorta: Chi la vita l'ha vissuta in tutte le sue #sfaccettature, sa cosa significa la #democrazia e non la riduce a una mera ri… - klefantrash : RT @perchetendenza: 'Liliana Segre': Per aver rivelato che voterà No al referendum per il taglio dei parlamentari -