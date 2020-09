Patagonia | le etichette con la scritta «Vota per cacciare quegli stronzi» sono vere

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 settembre 2020) Lo scorso fine settimana, Twitter è andato in subbuglio per una serie di commenti scatenati da una foto dell’etichetta di un capo di abbigliamento del marchiodove, al posto delle classiche indicazioni sulla fabbricazione del prodotto e le istruzioni per il lavaggio, si leggeva a chiare lettere cucite in carattere sans-serif: “VOTE THE ASSHOLES OUT”,pergli(cheal governo). Courtesy ofUnaincredibile e troppo bella per essere vera in vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti, ma non è frutto della nostra fantasia.è sempre stato uno dei marchi più agguerriti quando si tratta dell'incapacità dei politici di prendere sul ...