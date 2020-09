L’uscita di Suburra 3 anticipata ad ottobre: il finale ha finalmente una data ufficiale (Di venerdì 18 settembre 2020) L’uscita di Suburra 3 anticipata ad ottobre. Questo è il lato positivo che possiamo cogliere nella questione “ultimo atto” della prima serie italiana targata Netflix. Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e gli altri membri del cast hanno chiuso le riprese qualche settimana fa dopo la lunga interruzione dovuta al Coronavirus ritardando così anche la messa in onda. Quello che c’è di buono è che in un primo momento si era parlato dell’autunno inoltrato e, molto probabilmente, fine novembre, ma così non sarà visto che l’uscita di Suburra 3 è prevista per il 30 ottobre prossimo. Nel comunicato ufficiale legato all’annuncio dell’uscita si legge che nei nuovi episodi torneranno i protagonisti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) L’uscita diad. Questo è il lato positivo che possiamo cogliere nella questione “ultimo atto” della prima serie italiana targata Netflix. Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e gli altri membri del cast hanno chiuso le riprese qualche settimana fa dopo la lunga interruzione dovuta al Coronavirus ritardando così anche la messa in onda. Quello che c’è di buono è che in un primo momento si era parlato dell’autunno inoltrato e, molto probabilmente, fine novembre, ma così non sarà visto che l’uscita di3 è prevista per il 30prossimo. Nel comunicatolegato all’annuncio dell’uscita si legge che nei nuovi episodi torneranno i protagonisti ...

AlbertoFuschi : Suburra 3 uscita ufficiale il 30 ottobre su #Netflix Sarà l'ultima stagione #Suburra #Suburra - __punkcake : oggi è l’alessandro borghi day: svelata la data di uscita di suburra 3 (30 ottobre) e svelato il suo nuovo progetto… - zaynsssoul : HANNO ANNUNCIATO L’USCITA DI SUBURRA 3 RIPETO HANNO ANNUNCIATO L’USCITA DI SUBURRA 3 MI TREMA IL CULOOOOO - xthatsvalerie : Madonna mi trema il culo per Suburra non vedevo l’ora di sapere la data di uscita ???? - ipomeacarnea : Questa notizia dell'uscita di Suburra il 30 ottobre mi ha messo troppa felicità e troppa carica non vedo troppo l'o… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uscita Suburra Trump, Bibbia e agenti a cavallo: «Così si riporta legge e ordine» Corriere della Sera