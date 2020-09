"Lui mite, lei troppo disinvolta". Stuprata e massacrata in roulotte? Sconto di pena: una sentenza-choc (Di venerdì 18 settembre 2020) Una sentenza che fa discutere. E parecchio. La sequestra, la chiude nella loro roulotte, la pesta e la violenta fino alle 7 del mattino, quando arrivano i carabinieri allertati dalla figlia. Già, perché lo stupratore era il compagno della donna massacrata. Del caso dà conto il Corriere della Sera, che svela come l'uomo sia stato condannato in Tribunale a Monza, con rito abbreviato, a 5 anni. Ma non è tutto: ora a Milano la Corte d'Appello ha abbassato la pena a 4 anni e 4 mesi. Ma ciò che fa discutere è quanto è stato messo nero su bianco nelle motivazioni del verdetto, dove si insiste su "un contesto familiare degradato" e "caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini". E ancora, per i giudici, l'intensità del dolo dei reati di cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Unache fa discutere. E parecchio. La sequestra, la chiude nella loro, la pesta e la violenta fino alle 7 del mattino, quando arrivano i carabinieri allertati dalla figlia. Già, perché lo stupratore era il compagno della donna. Del caso dà conto il Corriere della Sera, che svela come l'uomo sia stato condannato in Tribunale a Monza, con rito abbreviato, a 5 anni. Ma non è tutto: ora a Milano la Corte d'Appello ha abbassato laa 4 anni e 4 mesi. Ma ciò che fa discutere è quanto è stato messo nero su bianco nelle motivazioni del verdetto, dove si insiste su "un contesto familiare degradato" e "caratterizzato da anomalie quali le relazioni della donna con altri uomini". E ancora, per i giudici, l'intensità del dolo dei reati di cui ...

comeH2O : RT @paola_tar: Lei condotta 'disinvolta' Lui un uomo 'mite' Giudici vergognatevi, vergognatevi voi per lui #giustiziaitaliana #vimercate - Libero_official : La chiude in roulotte, la massacra e la stupra fino all'Alba: la Corte d'Appello concede uno sconto di pena, le mot… - LauraGrimi : RT @SabrinaScampini: Riduzione della pena per un uomo che picchia selvaggiamente, sequestra e violenta la convivente:per i giudici “lei era… - SabrinaScampini : Riduzione della pena per un uomo che picchia selvaggiamente, sequestra e violenta la convivente:per i giudici “lei… - lisameyerildra1 : L’ha sequestrata per una notte, picchiata e violentata fino alle 7 del mattino ma lui “mite” sarebbe stato esaspera… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui mite Milano, ridotta la pena allo stupratore: per i giudici la vittima era «troppo disinvolta» Corriere della Sera In tre mesi 150 incidenti e 350 multe a Milano: è sempre più monopattino selvaggio

Il limite di velocità è di 25 chilometri all'ora, che scendono a 6 nelle zone pedonali. Possono viaggiare su tutte le strade della città a esclusione di quelle dove ci sia un esplicito divieto ...

Decreto di settembre: le nuove regole per il lavoro agile

Con l’entrata in vigore, il giorno 9 settembre 2020, del Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'a ...

Pixelmator Pro per Mac ora con completo supporto di AppleScript

Pixelmator Pro è scrivibile (il termine con il quale si indicano i comandi supportati da AppleScript) e il limite di ciò che è possibile fare è solo l’immaginazione, impostando l’esecuzione automatica ...

Il limite di velocità è di 25 chilometri all'ora, che scendono a 6 nelle zone pedonali. Possono viaggiare su tutte le strade della città a esclusione di quelle dove ci sia un esplicito divieto ...Con l’entrata in vigore, il giorno 9 settembre 2020, del Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'a ...Pixelmator Pro è scrivibile (il termine con il quale si indicano i comandi supportati da AppleScript) e il limite di ciò che è possibile fare è solo l’immaginazione, impostando l’esecuzione automatica ...