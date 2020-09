L’Icatt di Eboli porta a Roma il format “Teatro Casalingo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Esperienze di vita. Il viaggio versoa metà novembre di Scena Teatro e l’Icatt di, accompagnati dal“Teatro casalingo” nato durante l’emergenza sanitaria da covid 19, per la settima edizione della rassegna nazionale di teatro in carcere “Destini Incrociati”. La produzione video a distanza, voluta dal Direttore artistico Antonello De Rosa e dal Direttore organizzativo Pasquale Petrosino con protagonisti i ragazzi dell’istituto carcerario diretto da Concetta Felaco, sarà protagonista della rassegna che si terrà presso il Dams dell’Università diTre. “Destini Incrociati” è promossa dal Coordinamento nazionale teatro in Carcere in collaborazione ...