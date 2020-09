Libano | morto calciatore colpito da un proiettile

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 settembre 2020) E'oggi dopo una lunga agonia Mohamad Atwi,libaneseda unvagante sparato in aria durante i funerali di una delle vittime dell'esplosione al porto di Beirut. Le sue condizioni erano disperate, ma è restato a lungo attaccato alla vita. Il 32enneha giocato come centrocampista in diversi club libanesi tra cui, per quasi un decennio, con l'Ansar di Beirut e ha vinto tre volte il campionato nazionale. "È una giornata triste per lo sport, una grande perdita per il calcio libanese", ha scritto su Facebook Waël Chehayeb, capo del club Al-Akhaa al-Ahly, squadra di Atwi. ITA Sport Press.