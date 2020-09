Il candidato sindaco del giorno – Marcella Carlisi – Agrigento (AG) (Di venerdì 18 settembre 2020) • Nome e cognome Marcella Carlisi • Quanti anni hai? 47 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Agrigento • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono un ingegnere chimico e ho lavorato presso privati. Nel 2012, dopo un grosso problema di salute, ho impegnato il tempo della convalescenza studiando per il concorso scuola 2012, nel 2015 sono entrata di ruolo come docente di tecnologia e oggi insegno ad Agrigento. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Dal giugno 2015 sono consigliere comunale per il MoVimento 5 Stelle nel Comune di Agrigento. Sono attivista civica dal 2007 circa, mi ero avvicinata al MoVimento 5 Stelle ma operavo con altre associazioni civiche. Ho partecipato alla campagna del ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 18 settembre 2020) • Nome e cognome• Quanti anni hai? 47 • Seidi quale Comune?• Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono un ingegnere chimico e ho lavorato presso privati. Nel 2012, dopo un grosso problema di salute, ho impegnato il tempo della convalescenza studiando per il concorso scuola 2012, nel 2015 sono entrata di ruolo come docente di tecnologia e oggi insegno ad. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Dal giugno 2015 sono consigliere comunale per il MoVimento 5 Stelle nel Comune di. Sono attivista civica dal 2007 circa, mi ero avvicinata al MoVimento 5 Stelle ma operavo con altre associazioni civiche. Ho partecipato alla campagna del ...

