I truffati delle banche contro il governo: 'perdono tempo per non darci i soldi promessi' (Di venerdì 18 settembre 2020) di Alessio Mannino. Oltre al danno patito, l'ennesima beffa. Le centinaia di migliaia di risparmiatori truffati continuano e continueranno a vedere con il binocolo la prospettiva del rimborso di un parzialissimo 30% dei quattrini sfumati nel crac delle ex popolari (Etruria, Vicenza, Veneto Banca, Marche ecc). In una nota del ministro Federico D'Incà (M5S), il governo ha dovuto ammettere che in tre mesi, dalla scadenza delle domande di indennizzo lo scorso 18 giugno, soltanto "780 rispetto alle oltre 38 mila" potenziamente risarcibili sono state "convalidate" (nordesteconomia.gelocal.it, 17 settembre). Campa cavallo. Un numero talmente "ristretto", dovuto a "un basso numero di riunioni" e a non meglio precisate "opinioni differenti" in seno ...

