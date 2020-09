«I nostri figli a casa per un mini raffreddore» (Di venerdì 18 settembre 2020) Misure anti Covid-19. C'è malumore tra i genitori degli allievi di scuola elementare e dell'infanzia. Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 18 settembre 2020) Misure anti Covid-19. C'è malumore tra i genitori degli allievi di scuola elementare e dell'infanzia.

SusannaCeccardi : 'È nostro dovere lasciare ai nostri figli una Toscana migliore, in memoria di chi nei secoli ha reso la nostra Terr… - matteosalvinimi : I nostri figli e i nostri insegnanti meritano serietà: oggi, come promesso, a nome di studenti, famiglie, docenti e… - carlosibilia : Ci vediamo tra poco a Napoli, in Piazza Carità. Il 20 e il 21 settembre votiamo Si e cambiamo l' Italia per i nostr… - Ticinonline : «I nostri figli a casa per un mini raffreddore» #scuola #raffreddore #covid19 - davemik71 : DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI DA QUESTI MALATI MENTALI. DIFFONDIAMO QUESTO VIDEO NON È UN CASO CIÒ CHE STANNO FACENDO… -