Giovanni Ciacci, caos in diretta per le immagini da censura. E Adriana Volpe resta di sasso (Di venerdì 18 settembre 2020) Oggi ha avuto luogo l'ultima puntata settimanale del programma 'Ogni Mattina', condotto da Adriana Volpe supportata da Giovanni Ciacci nella seconda parte dello stesso. Ed è stato proprio lui ad essere protagonista di un episodio alquanto particolare, infatti si è verificata una situazione decisamente molto imbarazzante. Tutta colpa di un cameraman, che ha ripreso delle immagini praticamente da censura. L'operatore ha inquadrato il golfo di Napoli, su indicazione di Ciacci. Nel momento in cui ha fatto vedere il mare, c'erano alcuni bagnanti intenti a farsi una bella rinfrescata completamente nudi. Lo stylist si è immediatamente accorto di ciò che stava succedendo praticamente sotto il suo balcone ed ha esclamato: ...

