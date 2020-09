Fonseca | Dzeko sarà della partita | Smalling vuole tornare alla Roma

(Di venerdì 18 settembre 2020)- " Per l'attacco vediamo, mentre per quanto riguarda Kumbulla è appena arrivato: deve capire come giochiamo, diverso da quello che ricopriva al Verona. Sono soddisfatto, mi sembra un ragazzo ...

capuanogio : #Dzeko sarà convocato da #Fonseca per #VeronaRoma - GoalItalia : Roma vicinissima a Milik, ma Dzeko potrebbe restare ???? Fonseca è pronto a cambiare modulo ?? - ArturoDb72 : RT @GoalItalia: Dzeko alla Juve? Fonseca frena: 'Giocherà #VeronaRoma' ?? - Vittoriog82 : RT @GoalItalia: Dzeko alla Juve? Fonseca frena: 'Giocherà #VeronaRoma' ?? - GoalItalia : Dzeko alla Juve? Fonseca frena: 'Giocherà #VeronaRoma' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Dzeko

ROMA - "Dzeko domani sarà della partita, per ora ragioniamo così". Paulo Fonseca, nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato della Roma, a Verona contro l'Hellas, "rimanda" il ...La Roma si sta muovendo molto in queste ore sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla capitale il club allenato da Fonseca sarebbe ad un passo dal chiudere il colpo Arek Milik. Il ...13.55 - Fonseca: "Domani Dzeko a Verona con noi" - Paulo Fonseca, tecnico della Roma che sta parlando in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla trattativa per l'arrivo di Arek Milik e l'addio di E ...