tuttosport : Arbitri di A: #Juve-#Sampdoria a Piccinini. #Fiorentina-#Torino, c'è Abisso - Pall_Gonfiato : #Fiorentina #Iachini in vista del match d'esordio con il #Torino - 11contro11 : #Fiorentina-#Torino, le dichiarazioni di Giampaolo alla vigilia #SerieA #11contro11 - FirenzePost : Fiorentina-Torino: (sabato, ore 18, Sky) buona la prima? Chiesa e Iachini devono convincere Commisso. Formazioni - 11contro11 : #Fiorentina-#Torino, le dichiarazioni di Iachini alla vigilia #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Torino

TORINO. Doppio esordio. Domani il Torino allo stadio Artemio Franchi (ore 18) inaugurerà il nuovo campionato di Serie A, e per Marco Giampaolo sarà la prima partita ufficiale sulla panchina granata. U ...L'attesa è stato minore rispetto agli scorsi anni, un mese e mezzo per la ripresa del nuovo campionato. Per chi ha fatto già le aste del fantacalcio è tempo di formazione da schierare per la prima gio ...Babà napoletano, schiacciata fiorentina, crema al pandoro veronese o panettone milanese ... Gianduja, Bonet, Crema al Bicerin, Dolce Torino o Pandolce genovese, Sacripantina, Crema di Panera o ...