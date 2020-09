Del Debbio scatenato contro Grillo: «Il diritto di mandare aff***». E ridicolizza i 5Stelle (video) (Di venerdì 18 settembre 2020) Come ti sbagli? Paolo Del Debbio fa una reprimenda alla violenza di Beppe Grillo contro un suo giornalista buttato per le scale e subito scatta la vendetta puerile dei grillini, che non hanno accettato gli inviti del conduttore di diritto e Rovescio a rappresentare il Movimento in trasmissione. Nella puntata di giovedì 17 settembre, infatti, il conduttore esprime rammarico per non avere a trasmissione qualcuno del M5s alla vigilia di un doppio appuntamento cruciale, referendum e Regionali. “Abbiamo mandato mail, abbiamo cercato di averli: non sono voluti venire”, premette il conduttore. Che è troppo navigato per non percepire cosa c’è dietro. Dunque, avanza il sospetto: “Io non so se è legato a qualcuno che gli ha consigliato di non farlo. Io dico questa cosa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Come ti sbagli? Paolo Delfa una reprimenda alla violenza di Beppeun suo giornalista buttato per le scale e subito scatta la vendetta puerile dei grillini, che non hanno accettato gli inviti del conduttore die Rovescio a rappresentare il Movimento in trasmissione. Nella puntata di giovedì 17 settembre, infatti, il conduttore esprime rammarico per non avere a trasmissione qualcuno del M5s alla vigilia di un doppio appuntamento cruciale, referendum e Regionali. “Abbiamo mandato mail, abbiamo cercato di averli: non sono voluti venire”, premette il conduttore. Che è troppo navigato per non percepire cosa c’è dietro. Dunque, avanza il sospetto: “Io non so se è legato a qualcuno che gli ha consigliato di non farlo. Io dico questa cosa ...

