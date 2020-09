Coronavirus | stavolta l' impennata c' è | quasi il 2% dei testati è positivo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sale nettamente il numero dei nuovi contagiati dain Italia. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, il numero dei positivi ha toccato quota 1.907 casi, contro, circa 400 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono poco meno di cento mila (99.839), poche migliaia in meno in confronto a ieri. Le vittime giornaliere scendono a 10.Tra le regioni, solamente la Basilicata ha fatto registrare zero contagi. Nel Lazio sembrerebbe che il 74% dei positivi sia asintomaco e trovi nei giovani i maggiori diffusori (il 34%; over 60), mentre sono pochi i casi in terapia intensiva.

Un nuovo lockdown per il Covid potrebbe rendersi necessario in Gran Bretagna: si tratta «dell'ultima linea di difesa» secondo il ministro della salute Matt Hancock, avvertendo che il Regno Unito si tr ...Le Asl continueranno a rilasciare i certificati medici per la richiesta del voto a domicilio anche nei prossimi giorni, on line così come è stato fino ad oggi; e i sindaci, a cui va inoltrata la doma ...