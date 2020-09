Coronavirus, salgono i casi in tutta Europa: non si esclude nuovo lockdown (Di venerdì 18 settembre 2020) I contagi di Coronavirus tornano a salire in tutta Europa e in alcuni Paesi non si escludono nuove restrizioni e un nuovo lockdown. Pensavamo di esserci lasciati il peggio alle spalle ma purtroppo non siamo ancora fuori dall’incubo del Coronavirus. I contagi tornano a salire in tutta Europa. In Italia – secondo i dati … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 18 settembre 2020) I contagi ditornano a salire ine in alcuni Paesi non si escludono nuove restrizioni e un. Pensavamo di esserci lasciati il peggio alle spalle ma purtroppo non siamo ancora fuori dall’incubo del. I contagi tornano a salire in. In Italia – secondo i dati … L'articolo proviene da leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19 #ANSAmotori - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono il numero dei malati, i ricoveri nelle terapie intensive e quelli negli altri reparti degli o… - speleodori : RT @RegioneER: #coronavirus, aggiornamento: 121 nuovi casi positivi, di cui 71 asintomatici da screening regionali e contact tracing. I gua… - VicenzaPiu_com : #coronavirus , salgono ancora i contagi: +1907 in Italia, +176 in Veneto - rep_torino : Coronavirus, in Piemonte i contagiati salgono ancora: più 127, il peggior dato dalla fine del lockdown [aggiornamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono i contagi in provincia. Oggi altri due casi La Sicilia Coronavirus, altri 7 casi negli ultimi giorni in Valle d'Aosta

AOSTA. Torna a salire il numero di persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Nel bollettino diffuso oggi dalla Regione sono indicati 49 casi attuali, 7 in più rispetto al precedente bollettino di ...

CORONAVIRUS, DECEDUTO 55ENNE DI TORRECUSO. 19 VITTIME NEL SANNIO

E’ deceduto il 55enne di Torrecuso ricoverato presso l’A.O. San Pio che aveva contratto il Covid-19 prima di Ferragosto. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Salgono a 19 le vittime ...

Su strade e balconi per vedere i ciclisti e non arrendersi al coronavirus

PECCIOLI. Quarantacinque secondi imperdibili per tutti. Per gli appassionati di ciclismo che, con divisa d’allenamento addosso, non hanno perso l’occasione di ammirare i corridori. Per i turisti che, ...

AOSTA. Torna a salire il numero di persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Nel bollettino diffuso oggi dalla Regione sono indicati 49 casi attuali, 7 in più rispetto al precedente bollettino di ...E’ deceduto il 55enne di Torrecuso ricoverato presso l’A.O. San Pio che aveva contratto il Covid-19 prima di Ferragosto. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Salgono a 19 le vittime ...PECCIOLI. Quarantacinque secondi imperdibili per tutti. Per gli appassionati di ciclismo che, con divisa d’allenamento addosso, non hanno perso l’occasione di ammirare i corridori. Per i turisti che, ...