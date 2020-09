Caso Palamara, l’ira di Di Matteo: «Nelle sue chat la prova del patto di potere sulle nomine» (Di venerdì 18 settembre 2020) All’espulsione di Luca Palamara dalla magistratura manca ormai solo l’ufficialità. È questione di ore. Domani, infatti, l’assemblea generale dell’Anm ratificherà la decisione presa il 20 giugno scorso dal direttivo centrale del sindacato delle toghe. Indegnità morale è la lettera scarlatta che accompagnerà in eterno l’ex-potentissimo capo di Unicost. Pagherà per tutti. E non è escluso che a gridare “al rogo, al rogo” concorreranno anche togati che hanno beneficiati dei suoi intrallazzi al Csm. «Non farò il capro espiatorio», ha ripetuto Palamara sin da quando la stampa scoperchiò il verminaio contenuto nella sua chat intercettata con il trojan. Ma chissà se a quell’annuncio seguiranno mai ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) All’espulsione di Lucadalla magistratura manca ormai solo l’ufficialità. È questione di ore. Domani, infatti, l’assemblea generale dell’Anm ratificherà la decisione presa il 20 giugno scorso dal direttivo centrale del sindacato delle toghe. Indegnità morale è la lettera scarlatta che accompagnerà in eterno l’ex-potentissimo capo di Unicost. Pagherà per tutti. E non è escluso che a gridare “al rogo, al rogo” concorreranno anche togati che hanno beneficiati dei suoi intrallazzi al Csm. «Non farò il capro espiatorio», ha ripetutosin da quando la stampa scoperchiò il verminaio contenuto nella suaintercettata con il trojan. Ma chissà se a quell’annuncio seguiranno mai ...

Adnkronos : Caso Palamara, gip Morosini: 'Dopo pubblicazione intercettazioni nulla sarà come prima' - boanerges573 : @nuovalepanto Il caso Palamara, dice tutto! - INFORMALTV1 : Avremo qualche risposta dal tribunale? Certo il caso Palamara docet. NAPOLITANO è ancora Emerito, Il C S M cambia p… - Davideziliani80 : RT @BarbaraRaval: Nella prossima puntata #Report parla di #Spygate con un'intervista a @g_occhionero ed al magistrato #Palamara. Grazie a N… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Caso Palamara, gip Morosini: 'Dopo pubblicazione intercettazioni nulla sarà come prima' -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Palamara Caso Palamara, gip Morosini: "Dopo pubblicazione intercettazioni nulla sarà come prima" Adnkronos Special Olympics Smart Game, la premiazione degli atleti a Tivoli – FOTO

Con le mascherine, distanziati, ma abbracciati emotivamente. Lunedì 7 settembre si è tenuta a Tivoli, presso la Chiesa Medioevale di San Silvestro, la premiazione degli atleti Special Olympics Italia ...

Caos Procure, Di Matteo: "Non abbiamo avuto forza di ribellarci e denunciare"

"Quello che è emerso negli ultimi mesi non ci deve sorprendere e mi riferisco a noi magistrati. Noi eravamo in grado di capire quale malattia si stava sviluppando nei meccanismi dell’auto governo ma n ...

Caso Palamara, gip Morosini: "Dopo pubblicazione intercettazioni nulla sarà come prima"

"Dopo la pubblicazione delle intercettazioni nell’inchiesta Palamara nulla sarà più come prima. Bisogna ripartire con una visione di rottura rispetto a cose che sono accadute, soprattutto negli ultimi ...

Con le mascherine, distanziati, ma abbracciati emotivamente. Lunedì 7 settembre si è tenuta a Tivoli, presso la Chiesa Medioevale di San Silvestro, la premiazione degli atleti Special Olympics Italia ..."Quello che è emerso negli ultimi mesi non ci deve sorprendere e mi riferisco a noi magistrati. Noi eravamo in grado di capire quale malattia si stava sviluppando nei meccanismi dell’auto governo ma n ..."Dopo la pubblicazione delle intercettazioni nell’inchiesta Palamara nulla sarà più come prima. Bisogna ripartire con una visione di rottura rispetto a cose che sono accadute, soprattutto negli ultimi ...