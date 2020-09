Calciomercato Milan, il Lione offre Depay in cambio di un centrocampista (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato Milan: il presidente del Lione, Aulas, avrebbe proposto ai rossoneri uno scambio che comprenderebbe il ricercatissimo Memphis Depay Memphis Depay è uno dei calciatori più ricercati in questo mercato.… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020): il presidente del, Aulas, avrebbe proposto ai rossoneri uno sche comprenderebbe il ricercatissimo MemphisMemphisè uno dei calciatori più ricercati in questo mercato.… L'articolo proviene da .

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, idea #Torreira per il centrocampo. Il #Lione su #Paquetà e l'ipotesi #Depay - SkySport : Milan, primi contatti per Torreira dell'Arsenal: le news di calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Milan, prove d'intesa con il #Chelsea per #Bakayoko - MilanWorldForum : Milan: non tramonta una pista dal Real per la difesa -) - infoitsport : Calciomercato | Milan, il Lione propone uno scambio clamoroso -