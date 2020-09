Aspi: dossier in stallo, i nodi restano ancora da sciogliere (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - C'è ancora attesa per gli sviluppi sul dossier Autostrade per l'Italia. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, in questo momento sembra confermarsi la situazione di stallo anche in attesa dall'esito delle elezioni. I nodi, infatti, non sarebbero stati sciolti. La questione del debito da portare all'interno della nuova società in cui dovrebbe fare l'ingresso la Cdp con un'operazione di aumento di capitale riservato da 4 miliardi di euro e il problema della manleva restano sul tavolo e ci sarebbe anche il rischio sempre più concreto che non si raggiunga una soluzione. In questo momento non sembrerebbe addirittura da escludere che il tema della revoca torni di attualità. Intanto sembra prendere sempre ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - C'èattesa per gli sviluppi sulAutostrade per l'Italia. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al, in questo momento sembra confermarsi la situazione dianche in attesa dall'esito delle elezioni. I, infatti, non sarebbero stati sciolti. La questione del debito da portare all'interno della nuova società in cui dovrebbe fare l'ingresso la Cdp con un'operazione di aumento di capitale riservato da 4 miliardi di euro e il problema della manlevasul tavolo e ci sarebbe anche il rischio sempre più concreto che non si raggiunga una soluzione. In questo momento non sembrerebbe addirittura da escludere che il tema della revoca torni di attualità. Intanto sembra prendere sempre ...

Autostrade per l'Italia va in pressing sul Governo chiedendo l'approvazione in tempi brevi del Piano economico-finanziario. Slegandolo questo dossier da quello parallelo in corso - al momento senza sv ...

MILANO/ROMA, 15 settembre (Reuters) - Atlantia e' pronta a sfidare il governo deliberando il collocamento in Borsa di una newco con dentro l'88% di Autostrade per l'Italia. La decisione, se formalizza ...

Nessun passo avanti concreto tra Atlantia e Cdp su Aspi anche se la situazione si evolve di ora in ora. Con un'incognita: le elezioni regionali alle porte il prossimo 20 e 21 settembre. Ma andiamo per ...

