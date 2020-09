Antonio Reale | “Vicenda acqua è preoccupante”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La vicenda dell’di Rione Libertà è preoccupante: solo oggi i parametri hanno superato i limiti”? Inizia così una nota del consigliere comunale. “E’ da tempo che i pozzi che approvvigionano quella zona, che ricordiamolo, è il rione più popoloso di Benevento, sono oggetto di polemiche, però fino ad oggi si è sempre detto che la situazione non era preoccupante. E’ ancora così? Gesesa dice che non si tratta di tetracloroetilene, ma di parametri microbiologici: la certezza è che intorno a quei pozzi e all’che i cittadini consumano giornalmente bisogna fare chiarezza e semmai interrompere l’utilizzo di quei pozzi e utilizzare quella del ...

carlodaverona : In #Campania dopo anni d immobilismo occorre una politica di cambiamento piu' attenta allo sviluppo reale del terri… - PinoCaci : @tajaliga Un mito praticamente...Un Antonio Albanese reale. - comuni_anci : “Dopo la pandemia siamo davanti a una sfida. È questo il momento di dimostrare coraggio delle scelte da tradurre in… - AntoStel : @lenzi_antonio @Carla74071318 @gadlernertweet Lo citata ad esempio per spiegare meglio il mio punto di vista. La su… - 07Emmedi : @LucaSucci @markorusso69 @Acidelius @eterea_naive @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires @claudio_2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Reale

anteprima24.it

di Fra Pè – Lavoro intenso per Mister Reale e i suoi ragazzi che in queste settimane hanno iniziato la preparazione. Gli allenamenti si alternano tra San Fratello e Sant’Agata per dare la possibilità ...L’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili, ha incontrato i rappresentanti di Copagri in merito al tema della revisione del Piano di gestione dei rischi alluvi ...Libertas.sm è un sito della Repubblica di San Marino con informazioni di interesse pubblico nei vari settori e giornale on line. Libertas fornisce, in tempo reale, e con aggiornamenti costanti, notizi ...