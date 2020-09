Zingaretti: “Pd primo partito? È un obiettivo a portata di mano” (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – “Io non minimizzo perche’ sono molto colpito da come, a pochi giorni da elezioni, che scattino discussioni di questo tipo. Sono pero’ contento per due cose. Uno che in questo momento in realta’ il Pd e’ molto piu’ unito di quanto si racconti. Secondo, perche’ nel 2018 avevamo subito la piu’ grande sconfitta della repubblica, eravamo al 18 per cento”, mentre “oggi stiamo parlando di un Pd che in qualsiasi angolo di di Italia presenta liste ed e’ possibile che si diventi il primo partito italiano, obiettivo che e’ a portata di mano”. Lo dice Nicola Zingaretti, segretario Pd, ospite di Rtl 102.5. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – “Io non minimizzo perche’ sono molto colpito da come, a pochi giorni da elezioni, che scattino discussioni di questo tipo. Sono pero’ contento per due cose. Uno che in questo momento in realta’ il Pd e’ molto piu’ unito di quanto si racconti. Secondo, perche’ nel 2018 avevamo subito la piu’ grande sconfitta della repubblica, eravamo al 18 per cento”, mentre “oggi stiamo parlando di un Pd che in qualsiasi angolo di di Italia presenta liste ed e’ possibile che si diventi il primo partito italiano, obiettivo che e’ a portata di mano”. Lo dice Nicola Zingaretti, segretario Pd, ospite di Rtl 102.5.

