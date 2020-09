Vincent Cassel è Paul Gauguin (Di giovedì 17 settembre 2020) Vincent Cassel foto dal webJung diceva che l’opera dell’artista è il risultato di un complesso sopito dall’ego che fuoriesce nel momento della creazione. Tale complesso se non sfogato in creazione sfocia in demenza e schizofrenia, dunque, è fortunato l’artista il quale creando evita uno sfacelo psicologico. Vincent Cassel interpreta un esempio eccellente, Paul Gauguin. Un Paul Gauguin rozzo e malinconico. Vincent Cassel è un attore corporale. Il suo corpo è uno strumento di comunicazione, forse al più delle parole, che trapela la vera essenza del personaggio al fine di non lasciare spazi bui e incompresi agli occhi dello spettatore. Una sincerità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020)foto dal webJung diceva che l’opera dell’artista è il risultato di un complesso sopito dall’ego che fuoriesce nel momento della creazione. Tale complesso se non sfogato in creazione sfocia in demenza e schizofrenia, dunque, è fortunato l’artista il quale creando evita uno sfacelo psicologico.interpreta un esempio eccellente,. Unrozzo e malinconico.è un attore corporale. Il suo corpo è uno strumento di comunicazione, forse al più delle parole, che trapela la vera essenza del personaggio al fine di non lasciare spazi bui e incompresi agli occhi dello spettatore. Una sincerità ...

frenmut82 : RT @RepubblicaTv: 'Gauguin', il genio della pittura è Vincent Cassel: la clip in anteprima: Il maestro del post Impressionismo, nato a Pari… - RepubblicaTv : 'Gauguin', il genio della pittura è Vincent Cassel: la clip in anteprima: Il maestro del post Impressionismo, nato… - fseviareggio : RT @iltirreno: Il maestro del post Impressionismo, nato a Parigi nel 1848, ha il volto di Vincent Cassel nel biopic diretto da Edouard Delu… - iltirreno : Il maestro del post Impressionismo, nato a Parigi nel 1848, ha il volto di Vincent Cassel nel biopic diretto da Edo… - lexiexoxoo : RT @msfabiola_: Questo thread nasce a puro scopo di omaggiare e far conoscere il vero volto delle più belle voci del doppiaggio italiano. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincent Cassel "Gauguin", Vincent Cassel interpreta il celebre pittore Sky Tg24 Gauguin, la recensione: Un biopic celebrativo e anonimo

Gaugin, l'artista e l'uomo, lo spirito indomito e tormentato, l'anima visionaria e folle, anarchico al punto da lasciare Parigi nel 1891 per partire alla volta di Tahiti, alla ricerca di una dimension ...

Gauguin: la recensione del biopic con Vincent Cassel

A volte bisogna sporcarsi un po' la vita per riempirla di colori. E il modo migliore per farlo è abbandonare tutto. Tornare indietro, perdersi nella fangosa bellezza della natura, lasciandosi alle spa ...

Cassel, il mio Gauguin rozzo e disperato

ROMA, 16 SET - È sempre una difficile impresa fare il biopic di un pittore, ma la vita di Gauguin era troppo ricca per non tentare ancora (sono già ben 18 i film e docu a lui dedicati). Basti solo pen ...

Gaugin, l'artista e l'uomo, lo spirito indomito e tormentato, l'anima visionaria e folle, anarchico al punto da lasciare Parigi nel 1891 per partire alla volta di Tahiti, alla ricerca di una dimension ...A volte bisogna sporcarsi un po' la vita per riempirla di colori. E il modo migliore per farlo è abbandonare tutto. Tornare indietro, perdersi nella fangosa bellezza della natura, lasciandosi alle spa ...ROMA, 16 SET - È sempre una difficile impresa fare il biopic di un pittore, ma la vita di Gauguin era troppo ricca per non tentare ancora (sono già ben 18 i film e docu a lui dedicati). Basti solo pen ...