Uomini e Donne, Pamela Barretta vittima dei vandali si sfoga: "Pagherete il danno!" (Di giovedì 17 settembre 2020) Pamela Barretta vittima di un atto vandalico A quanto pare Pamela Barretta sta attraversando un periodo molto complicato in tutti i punti di vista. Dopo essersi lasciata col cavaliere del Trono over Enzo Capo, qualche ora fa la dama di Uomini e Donne è stata vittima di un atto vandalico. A renderlo noto è stata lei stessa attraverso delle Stories sul suo account Instagram. "La cattiveria regna sovrana", ha iniziato in questo modo la donna mostrando tutta la sua rabbia per quello che le è accaduto. Per tale ragione ha deciso di confidarsi e sopratutto sfogarsi con tutti coloro che la seguono sul social network. Tuttavia la Barretta sembra essere ...

