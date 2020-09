Tripaldelli atterrato a Cagliari | le immagini dell’arrivo – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilha annunciato l’acquisto di Alessandrodal Sassuolo: ledell’arrivo in aeroporto –«IlCalcio annuncia l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandroche dal Sassuolo si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo: il giovane difensore ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2023». Ecco ledell’arrivo di Alessandroall’aeroporto di, pronto per cominciare la sua nuova avventura in rossoblù agli ordini del tecnico Eusebio Di Francesco. Leggi su Calcionews24.com