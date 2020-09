Suarez promosso all’esame e dalla Spagna spunta la clamorosa idea (Di giovedì 17 settembre 2020) Suarez pronto a prendere la cittadinanza italiana e dalla Spagna arriva la clamorosa voce di un tentativo dell’Inter Suarez ha conseguito l’esame per la certificazione … L'articolo Suarez promosso all’esame e dalla Spagna spunta la clamorosa idea proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 settembre 2020)pronto a prendere la cittadinanza italiana earriva lavoce di un tentativo dell’Interha conseguito l’esame per la certificazione … L'articoloall’esame elaproviene da ForzAzzurri.net.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Suarez promosso a Perugia: ha superato l'esame di italiano [@romeoagresti] ????? - ZZiliani : Suarez promosso: “Ringrazio Ronaldo per le ripetizioni di italiano che mi ha dato via Skype”. - Tanzen : Suarez promosso, in realtà già masticava un po’ di italiano - AgenziaASI : Suarez promosso all’esame di italiano. Ora la Juve? - LuigiBevilacq17 : RT @napolista: L’esame più veloce della storia: #Suarez sa parlare italiano, e avrà la cittadinanza E’ decollato per Perugia alle 13, è at… -