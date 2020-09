Sky | l’agente di Milik appena arrivato a Trigoria

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 settembre 2020) L’agente disarebbeper un incontro con la dirigenza della Roma. A darne notizia l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca di Marzio sui social che spiega che in ballo c’è la decisione dell’attaccante che darebbe il via a un valzer di calciatori tra Roma, Napoli e Juve #Calciomercato L’agente di #: incontro con la dirigenza dell’#ASRoma. In ballo la decisione dell’attaccante. #Dzeko #Napoli #Juventus @DiMarzio pic.twitter.com/kc8HebFK2C — Marco Juric (@MarcoJuric) September 17, 2020 L'articolo Sky: l’agente diilNapolista.