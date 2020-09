Selvaggia Lucarelli denuncia: assembramenti assurdi sui bus scolastici (Di giovedì 17 settembre 2020) Arrivano tramite le storie di Selvaggia Lucarelli altre segnalazioni riguardo ai problemi che, con il ritorno a scuola, gli studenti vivono sugli autobus! Non sembra proprio il modo giusto per combattere il Covid! La giornalista sta portando avanti ormai da settimane, forse mesi, una denuncia contro le poche accortezze tenute in merito alle norme di distanziamento sociale. Prima la Lucarelli si è scagliata con tutti quei vip cheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 17 settembre 2020) Arrivano tramite le storie dialtre segnalazioni riguardo ai problemi che, con il ritorno a scuola, gli studenti vivono sugli autobus! Non sembra proprio il modo giusto per combattere il Covid! La giornalista sta portando avanti ormai da settimane, forse mesi, unacontro le poche accortezze tenute in merito alle norme di distanziamento sociale. Prima lasi è scagliata con tutti quei vip cheArticolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : “Se ho picchiato mai una donna? Magari una mi ha tirato i capelli in macchina, io l’ho strattonata. Un’altra mi vol… - stanzaselvaggia : “Il mio locale chiuso per droga? Io non lo so, non ho visto niente, per me sono voci”. - stanzaselvaggia : Rispondo al “volgare e cattiva” di Zangrillo, qui. Cercando di argomentare anzichè, come lui, replicare con gnegnè. - effe1312 : RT @P_M_1960: Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti: Roba da ciarlatani l'arena io non vengo. E poi con Salvini... Brava Selvaggia alm… - Andrrr8 : RT @cardellino95: L'ignoranza fatta a persona... Scivolone della Lucarelli. Attacca i genitori degli studenti. E arriva una risposta che la… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli denuncia la situazione nel Torinese: "Il pullman di studenti è sovraffollato" | Video TorinoToday Allegri a Ballando con le Stelle, aspettando la chiamata del top club...

Massimiliano Allegri passa dalla panchina di Juventus e Milan alla televisione. L'ex tecnico vincitore di 6 scudetti (5 in bianconero e 1 con il Diavolo) sabato 19 settembre sarà la special guest star ...

Lockdown all’italiana, critiche alla commedia di Enrico Vanzina che scherza sulla quarantena

Lockdown all'italiana, critiche alla commedia di Enrico Vanzina che scherza sulla quarantena Uscirà al cinema il 15 ottobre il nuovo film di Enrico Vanzina dedicato al periodo drammatico vissuto dall' ...

Parte il festival “Alchimie e Linguaggi di donne”

Conta ormai ben tredici edizioni il festival della letteratura, poesia, saggistica “Alchimie e Linguaggi di donne”, iniziato oggi (17 settembre): il parterre è pieno di ospiti illustri e ottime presen ...

Massimiliano Allegri passa dalla panchina di Juventus e Milan alla televisione. L'ex tecnico vincitore di 6 scudetti (5 in bianconero e 1 con il Diavolo) sabato 19 settembre sarà la special guest star ...Lockdown all'italiana, critiche alla commedia di Enrico Vanzina che scherza sulla quarantena Uscirà al cinema il 15 ottobre il nuovo film di Enrico Vanzina dedicato al periodo drammatico vissuto dall' ...Conta ormai ben tredici edizioni il festival della letteratura, poesia, saggistica “Alchimie e Linguaggi di donne”, iniziato oggi (17 settembre): il parterre è pieno di ospiti illustri e ottime presen ...