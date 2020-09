Rapporti sessuali con minori, il disturbatore tv Paolini condannato a 5 anni in appello (Di giovedì 17 settembre 2020) È stata confermata in appello la condanna a 5 anni di carcere per Gabriele Paolini, il disturbatore della tv italiana, accusato di aver avuto Rapporti sessuali nel 2013 con tre minorenni in cambio di denaro e regali. La decisione della Corte d’appello di Roma ricalca la sentenza di primo grado emessa nel 2017 dai giudici della V sezione penale. Una vicenda per cui Paolini era già finito in carcere, salvo poi tornare in libertà dopo qualche mese con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La vicenda risale al 2013, quando il disturbatore tv avrebbe tentato di adescare tramite internet alcuni minorenni. Nell’ordinanza di arresto il gip scriveva che l’uomo ha messo in atto nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) È stata confermata inla condanna a 5di carcere per Gabriele, ildella tv italiana, accusato di aver avutonel 2013 con tre minorenni in cambio di denaro e regali. La decisione della Corte d’di Roma ricalca la sentenza di primo grado emessa nel 2017 dai giudici della V sezione penale. Una vicenda per cuiera già finito in carcere, salvo poi tornare in libertà dopo qualche mese con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La vicenda risale al 2013, quando iltv avrebbe tentato di adescare tramite internet alcuni minorenni. Nell’ordinanza di arresto il gip scriveva che l’uomo ha messo in atto nei ...

