Juventus | il docente di Suarez | “Si vede già a Torino”

Poche ore fa potrebbe essere arrivata la svolta definitiva per il mercato della Juventus. Luis Suarez ha sostenuto e superato l'esame B1 di italiano, propedeutico per l'ottenimento del passaporto comunitario. L'uruguaiano starebbe svolgendo tutte le pratiche necessarie per poter raggiungere la Continassa. L'iter burocratico, però, è lento e potrebbe far saltare tutto il banco. Proprio per questo motivo rimane vivissima l'ipotesi Dzeko, che tutt'ora sarebbe in pole position per la maglia numero 9 bianconera. Nonostante ciò sembrerebbe che l'attaccante del Barcellona sia fiducioso nell'approdo a Torino. A rivelare questa indiscrezione sarebbe stato proprio il docente di Perugia, con il quale Suarez avrebbe discusso l'esame.

