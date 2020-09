In una settimana meno tamponi ma aumentano contagi e ricoveri (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - Nella settimana che va dal 9 al 15 settembre si è verificato un aumento dei ricoveri (+26%) e delle terapie intensive (+41%). Si è registrata una stabilizzazione nell'aumento dei nuovi casi rispetto alla precedente (9.837 vs 9.964) a fronte però di una riduzione dei casi testati (370.012 vs 421.897). Dal punto di vista epidemiologico sono aumentati i casi attualmente positivi (39.712 vs 33.789) e, sul fronte degli ospedali, i pazienti ricoverati con sintomi (2.222 vs 1.760) e in terapia intensiva (201 vs 143). Stabile il numero dei decessi (70 vs 72). Questi i dati registrati dal monitoraggio della Fondazione indipendente Gimbe. "Nell'ultima settimana - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - l'aumento dei nuovi casi appare stabilizzato, anche se è verosimile che il numero ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - Nellache va dal 9 al 15 settembre si è verificato un aumento dei ricoveri (+26%) e delle terapie intensive (+41%). Si è registrata una stabilizzazione nell'aumento dei nuovi casi rispetto alla precedente (9.837 vs 9.964) a fronte però di una riduzione dei casi testati (370.012 vs 421.897). Dal punto di vista epidemiologico sono aumentati i casi attualmente positivi (39.712 vs 33.789) e, sul fronte degli ospedali, i pazienti ricoverati con sintomi (2.222 vs 1.760) e in terapia intensiva (201 vs 143). Stabile il numero dei decessi (70 vs 72). Questi i dati registrati dal monitoraggio della Fondazione indipendente Gimbe. "Nell'ultima- afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - l'aumento dei nuovi casi appare stabilizzato, anche se è verosimile che il numero ...

PaolaTavernaM5S : Solo la Lega poteva depositare una mozione di sfiducia al ministro dell'Istruzione nella settimana in cui le scuole… - CarloCalenda : A una settimana dal voto, senza concorso ma con conferenza stampa. Il riformismo di #emiliano avanza - ItalyMFA : ???????? #UNGA Si apre oggi la 75° sessione dell’Assemblea Generale #ONU. Tra una settimana, i leader mondiali si ri… - spank75 : @VittorioBanti Egregio Vittorio come la capisco. Due figli alle elementari. È una settimana che discuto con gli al… - malatadivuoto : RT @limortaccimia: no io che ad una settimana dall'esame non so un cazzo, sicura 99,9% che col cazzo che me lo do -

Ultime Notizie dalla rete : una settimana Perchè mangiare miele tutti i giorni per una settimana: ecco cosa succede Salute & Benessere Meteo: CONTINUA IL CALDO ANOMALO, ecco QUANTO POTREBBE DURARE

SITUAZIONE. La terza settimana di settembre è accompagnata da temperature ancora elevate per il periodo, di stampo del tutto estivo. La causa è ancora una volta la risalita di masse d'aria molto calda ...

PS5: Sony svela data d'uscita e prezzo delle due versioni della console!

Questa settimana Microsoft ha annunciato data e prezzo di Xbox Series X oltre ad aver svelato la nuova Xbox Series S: per tutta risposta Sony ha confermato tutti i dettagli legati al lancio di PlaySta ...

Una App monitora l’asma attraverso la tosse notturna

Uno studio svizzero coordinato dal dr. Frank Rassouli dell’Ospedale Cantonale di S. Gallo ha dimostrato che la tosse notturna, misurata mediante app di uno smartphone, potrebbe indicare che l’asma è i ...

SITUAZIONE. La terza settimana di settembre è accompagnata da temperature ancora elevate per il periodo, di stampo del tutto estivo. La causa è ancora una volta la risalita di masse d'aria molto calda ...Questa settimana Microsoft ha annunciato data e prezzo di Xbox Series X oltre ad aver svelato la nuova Xbox Series S: per tutta risposta Sony ha confermato tutti i dettagli legati al lancio di PlaySta ...Uno studio svizzero coordinato dal dr. Frank Rassouli dell’Ospedale Cantonale di S. Gallo ha dimostrato che la tosse notturna, misurata mediante app di uno smartphone, potrebbe indicare che l’asma è i ...