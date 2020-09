Grande Fratello Vip, "chi è davvero Patrizia De Blanck": cannonata super-vip contro la contessa (Di giovedì 17 settembre 2020) Adesso Cristiano Malgioglio parla senza freni. E da ex gieffino d'oro (perché resta il concorrente più quotato) si toglie un sassolino dalla scarpe. Prende di mira Patrizia De Blanck, protagonista assoluta nel bene e soprattutto nel male di questo inizio di Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: “Se non dicesse parolacce non sarebbe lei'. Un duro attacco di Malgy che odia termini troppo forti e diseducativi. Su Instagram Queen Malgy va pesante: “Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d'accordo con voi. Però posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il prossimo Patrizia De Blanck non sarebbe più lei. Per quelli che la conoscono è di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Adesso Cristiano Malgioglio parla senza freni. E da ex gieffino d'oro (perché resta il concorrente più quotato) si toglie un sassolino dalla scarpe. Prende di miraDe, protagonista assoluta nel bene e soprattutto nel male di questo inizio diVip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: “Se non dicesse parolacce non sarebbe lei'. Un duro attacco di Malgy che odia termini troppo forti e diseducativi. Su Instagram Queen Malgy va pesante: “Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d'accordo con voi. Però posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il prossimoDenon sarebbe più lei. Per quelli che la conoscono; di una ...

