God of War 2 per Playstation 5 è ufficiale. God of War: Ragnarock nel 2021 (Di giovedì 17 settembre 2020) God of War 2, il secondo episodio della serie sviluppata da Santa Monica Studio, è ufficiale e sarà diffuso come God of War: Ragnarock.Non è una vera e propria sorpresa, il finale di God of War ha preparato il terreno per il sequel e i fan della serie ne hanno chiesto conferma a gran voce.I fan si sono dovuti accontentare di un tema dinamico ufficiale per PS4 che stuzzicava “Ragnarok is coming” e l’occasionale presa in giro criptica dal direttore creativo Cory Barlog.Il lancio è previsto per il 2021 e sarà disponibile per la nuova console Sony, la Playstation 5 che sarà messa sul mercato il 19 novembre.God of War PS4: tutti i prezzi online delle diverse edizioni in preordineGod of War 2 è ufficialeParlando di prese in ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 17 settembre 2020) God of War 2, il secondo episodio della serie sviluppata da Santa Monica Studio, èe sarà diffuso come God of War:.Non è una vera e propria sorpresa, il finale di God of War ha preparato il terreno per il sequel e i fan della serie ne hanno chiesto conferma a gran voce.I fan si sono dovuti accontentare di un tema dinamicoper PS4 che stuzzicava “Ragnarok is coming” e l’occasionale presa in giro criptica dal direttore creativo Cory Barlog.Il lancio è previsto per ile sarà disponibile per la nuova console Sony, la5 che sarà messa sul mercato il 19 novembre.God of War PS4: tutti i prezzi online delle diverse edizioni in preordineGod of War 2 èParlando di prese in ...

PlayStationIT : Bloodborne, God of War, Persona 5 e molti altri giochi per PS4, che hanno definito la generazione, saranno disponib… - Zelld3 : @sabakunomaiku Ho un serio dubbio. Come fa santa monica a sviluppare un god of war in 3 anni? Ho la seria idea che… - MatheusSchezar : @pOkizGames God of war é o dono dessa kombi.....hahahaha - matt_2994 : @razorback7851 Azzardo e dico che non vedo il motivo neanche per il 2021 a meno che non esca anche elden ring... Io… - natyselladurai : RT @frankfangames1: Ps5 -demon souls remake 4K 60FPS -teaser God of War NOVA GERACAO -horizon 2 NOVA GERACAO -spiderman JOGO COMPLETO NOVA… -