Europa League, Shamrock-Milan 0-2: Ibrahimovic e Calhanoglu regalano la vittoria a Pioli (Di giovedì 17 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu mettono a segno i gol vittoria nella sfida contro lo Shamrock Rovers.Nella sfida di Europa League con calcio d'inizio alle ore 20.00, valida per il secondo turno di qualificazione nella competizione europea, i rossoneri di Stefano Pioli hanno affrontato lo Shamrock Rovers, club che partecipa nella massima competizione irlandese e guidati dal tecnico Stephen Bradley.Shamrock-Milan, “Zlatan, vuoi trasferirti?”: così i tifosi irlandesi beffeggiano IbrahimovicIl Milan, favorito nella sfida europea già prima del fischio iniziale, ha mantenuto le previsioni battendo gli avversari irlandesi per 2-0. Ad aprire le danze ci ha ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) Zlatane Hakanmettono a segno i golnella sfida contro loRovers.Nella sfida dicon calcio d'inizio alle ore 20.00, valida per il secondo turno di qualificazione nella competizione europea, i rossoneri di Stefanohanno affrontato loRovers, club che partecipa nella massima competizione irlandese e guidati dal tecnico Stephen Bradley., “Zlatan, vuoi trasferirti?”: così i tifosi irlandesi beffeggianoIl, favorito nella sfida europea già prima del fischio iniziale, ha mantenuto le previsioni battendo gli avversari irlandesi per 2-0. Ad aprire le danze ci ha ...

Il Milan e l'agente di Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola, si siederanno presto a un tavolo per il rinnovo del contratto del portiere rossonero. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il prolun ...

Shamrock Rovers-Milan 0-2: rossoneri avanti nei preliminari di Europa League

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O'Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O'Neill (24' st Watts), Farrugia (37' st Kavanagh); Byrne, Greene (41' st Williams), Burke. A disposizione: Pohls, Marshall, Oluw ...

Il Milan batte 2-0 lo Shamrock Rovers. Ibra torna al gol in Europa dopo 3137 giorni

Ad inizio gara i padroni di casa provano a sfruttare la maggior freschezza fisica e i rossoneri scendono in campo un po’ contratti. Donnarumma è bravo nel corso della gara a farsi trovare pronto e nel ...

