Coronavirus nel casertano, prima comunione con positivo: tutti gli invitati messi in quarantena (Di giovedì 17 settembre 2020) Provincia di Caserta. positivo dopo la festa della prima comunione, invitati in isolamento nel casertano. Dopo circa una settimana dai festeggiamenti uno degli ospiti è risulato positivo al Covid. Si tratta di uno degli undici contagiati di Pignataro Maggiore, impiegato però a Sparanise. Alcuni parenti e invitati al pranzo sono stati già posti in quarantena fiduciaria e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Provincia di Caserta.dopo la festa dellain isolamento nel. Dopo circa una settimana dai festeggiamenti uno degli ospiti è risulatoal Covid. Si tratta di uno degli undici contagiati di Pignataro Maggiore, impiegato però a Sparanise. Alcuni parenti eal pranzo sono stati già posti infiduciaria e … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

