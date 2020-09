Coronavirus, in Lombardia impennata di nuovi positivi (281) ma con quasi 4000 tamponi in più. Aumentano i ricoveri (+8), una vittima (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 17 settembreIl bollettino del 17 settembre I dati di oggi 17 settembre 2020 Tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia: oggi sono +281 di cui 41 debolmente positivi e 11 a seguito di test sierologici. Ieri erano +159, il giorno prima +176. Nelle ultime 24 ore si registra un morto mentre ieri +2 per un totale di 16.906 decessi dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva si trovano ancora 32 persone (ieri erano 30, +2). I ricoverati ordinari, invece, sono in tutto 272 (ovvero, +8 rispetto a ieri quando erano 264). I dimessi sono 1.413, i guariti 76.827 per un totale di 78.240 (+130 rispetto a ieri). I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono +21.757 – mentre ieri +17.831 – su un totale di 1.889.861 dall’inizio del ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 17 settembreIl bollettino del 17 settembre I dati di oggi 17 settembre 2020 Tornano a salire i casi diin: oggi sono +281 di cui 41 debolmentee 11 a seguito di test sierologici. Ieri erano +159, il giorno prima +176. Nelle ultime 24 ore si registra un morto mentre ieri +2 per un totale di 16.906 decessi dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva si trovano ancora 32 persone (ieri erano 30, +2). I ricoverati ordinari, invece, sono in tutto 272 (ovvero, +8 rispetto a ieri quando erano 264). I dimessi sono 1.413, i guariti 76.827 per un totale di 78.240 (+130 rispetto a ieri). Ieffettuati nell’ultima giornata sono +21.757 – mentre ieri +17.831 – su un totale di 1.889.861 dall’inizio del ...

