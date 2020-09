Tommaso Zorzi rientra nella Casa più spiata d’Italia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fatti i controlli medici, l’influencer è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip “Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa.” E’ il tweet apparso sulla pagina del Grande Fratello Vip che rassicura i fan. Ieri sera infatti l’influencer è stato costretto a lasciare il reality per sottoporsi a dei controlli medici. Zorzi rivolgendosi agli altri concorrenti vip aveva detto già la prima sera di lunedì 14 settembre, data di inizio del programma: «Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre. Ho la sinusite, la produzione lo sa che sono due giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo. Devo prendere ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fatti i controlli medici, l’influencer ètodel Grande Fratello Vip “Dopo aver effettuato i regolari controlli medici,to.” E’ il tweet apparso sulla pagina del Grande Fratello Vip che rassicura i fan. Ieri sera infatti l’influencer è stato costretto a lasciare il reality per sottoporsi a dei controlli medici.rivolgendosi agli altri concorrenti vip aveva detto già la prima sera di lunedì 14 settembre, data di inizio del programma: «Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre. Ho la sinusite, la produzione lo sa che sono due giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo. Devo prendere ...

